У ВООЗ вперше описали симптоми постковідного синдрому

Близько 20% людей, що перехворіли COVID-19, відчувають нездужання.

Спеціальна робоча група медиків і експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я і залучених наукових установ представила визначення та офіційний опис так званого “постковідного синдрому” (long covid).

Відповідний документ опубліковано на офіційному сайт ВООЗ.

Експерти дійшли висновку, що постковідний стан зустрічається у близько 20% пацієнтів, які перенесли інфекцію SARSCoV-2. Його симптоми зазвичай відчуваються близько трьох місяців від початку захворювання COVID-19 і не можуть бути пояснені іншими діагнозами.

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“Загальні ознаки такого стану полягають в підвищеній втомлюваності, нестачі дихання, когнітивному розладі і деяких інших симптомах, які також впливають на повсякденне функціонування. Симптоми можуть бути вперше виявлені після первинного відновлення безпосередньо після хвороби COVID-19 або з'явитися з початком захворювання. Симптоми можуть змінюватися - послаблюватися або загострюватися - час від часу”, - йдеться в описі.

Визначення постковідного синдрому допоможе краще його діагностувати, відокремлюючи від інших хвороб і нездужань, та швидше розпочати лікування. Вивчення цього синдрому триватиме у міру надходження нових даних і розширення польових досліджень.

Нагадаємо, люди, які перехворіли на коронавірус, можуть заразитися повторно, але вкрай рідко. Переважно коронавірус повторно вражає тих, хто має дефекти імунітету, які не дозволяють сформувати повноцінний тривалий захист.

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