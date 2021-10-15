Херсонська область перейшла в "червону" зону карантину: які обмеження діють

В регіоні фіксують перевищення показників за кількістю госпіталізацій пацієнтів в ковід-госпіталі.
Херсонська область через спалах коронавірусу перейшла в "червону" зону карантину. Там кількість хворих останнім часом збільшилася в три рази.
Про це пише "Радіо Свобода".
Так, Херсонська область перша в Україні з часів весняного карантину перейшла в "червону" зону. Обмеження вступили в силу з 00 годин 15 жовтня. Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Тепер в Херсонській області заборонена:
- Робота закладів громадського харчування.
- Робота ТРЦ і розважальних центрів.
- Робота закладів освіти.
- Робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-залів.
- Робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників.
- Проведення масових заходів, крім офіційних спортивних і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
Нагадаємо, що у Херсоні перед запровадженням "червоної" зони люди масово стоять у чергах на вакцинацію.