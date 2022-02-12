Литва передасть Україні COVID-вакцину Johnson & Johnson: кого щеплюватимуть препаратом

Зокрема, вакцину передадуть для щеплення українців на КПВВ.
Литва передасть COVID-вакцину американської компанії Johnson & Johnson для щеплення українців.
Про це повідомив під час брифінгу очільник МОЗ Віктор Ляшко.
"Зокрема (для українців - Ред.) з тимчасово окупованих територій на пунктах пропуску. Це дозволить нам захистити ще більше наших громадян від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", - зазначив міністр.
До слова, Ляшко відвідав безоплатні пункти COVID-тестування та щеплення, які розташовані на території контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". За його словами, там є вибір вакцин, а також достатньо безоплатних швидких тестів.
"Наразі триває модернізація сервісної зони на території КПВВ, де планується розміщення пункту щеплення, відділення банку, співробітників пенсійного фонду, органів соцзахисту", - повідоми Віктор Ляшко.
Як повідомлялося, до України прибула велика партія ліків від коронавірусу. У МОЗ повідомили про поставку перших 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.
Крім того, прибуло майже 44 тисячі флаконів "Ремдесивіру" (100 мг). Ремдесивір” призначають для лікування пацієнтів з коронавірусом, які входять до груп ризику.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.