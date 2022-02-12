Литва передасть Україні COVID-вакцину Johnson & Johnson: кого щеплюватимуть препаратом

Зокрема, вакцину передадуть для щеплення українців на КПВВ.

Литва передасть COVID-вакцину американської компанії Johnson & Johnson для щеплення українців.

Про це повідомив під час брифінгу очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Також читайте Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 31 млн щеплень

"Зокрема (для українців - Ред.) з тимчасово окупованих територій на пунктах пропуску. Це дозволить нам захистити ще більше наших громадян від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби", - зазначив міністр.

До слова, Ляшко відвідав безоплатні пункти COVID-тестування та щеплення, які розташовані на території контрольного пункту в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". За його словами, там є вибір вакцин, а також достатньо безоплатних швидких тестів.

"Наразі триває модернізація сервісної зони на території КПВВ, де планується розміщення пункту щеплення, відділення банку, співробітників пенсійного фонду, органів соцзахисту", - повідоми Віктор Ляшко.

Як повідомлялося, до України прибула велика партія ліків від коронавірусу. У МОЗ повідомили про поставку перших 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Крім того, прибуло майже 44 тисячі флаконів "Ремдесивіру" (100 мг). Ремдесивір” призначають для лікування пацієнтів з коронавірусом, які входять до груп ризику.

Читайте також:

Від сьогодні підлітки можуть отримати тисячу за вакцинацію | Новини України