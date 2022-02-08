Johnson & Johnson призупинила виробництво вакцини від коронавірусу: в чому причина

Johnson & Johnson призупинила виробництво вакцини від коронавірусу: в чому причина

Перерва у виробництві вакцини може призвести до скорочення поставок препарату на кілька сотень мільйонів доз.

Американська компанія Johnson & Johnson, яка займається виробництвом власної вакцини проти коронавірусу в Лейдені, закрила наприкінці 2021 року єдиний завод, що виробляє партії препарату.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, замість виробництва власної вакцини компаніям створює експериментальний та більш прибутковий препарат для захисту від іншого вірусу. У компанії наголошують, що рішення про призупинення виготовлення вакцини Johnson & Johnson від COVID-19 - тимчасове. Планується, що після паузи в кілька місяців завод знову почне випускати вакцину від коронавірусу.

Однак перерва у виробництві вакцини Johnson & Johnson може призвести до скорочення поставок препарату на кілька сотень мільйонів доз. Аби запобігти негативним наслідкам, компанія найняла інші підприємства, але вони або ще не запущені, або не отримали дозволу органів, які регулюють на відправку виробленого ними препарат

Нагадаємо, в Україні почала зростати захворюваність на COVID-19 і смертність від наслідків коронавірусу, і ця тенденція може тривати упродовж лютого-2022.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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