Литва передаст Украине COVID-вакцину Johnson & Johnson: кого будут прививать препаратом

В частности, вакцина будет передана для прививки украинцев на КПВВ.

Литва передаст COVID-вакцину американской компании Johnson & Johnson для прививки украинцев.

Об этом сообщил во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко.

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"В частности (для украинцев – Ред.) с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска. Это позволит нам защитить еще больше наших граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни", – отметил министр.

Кстати, Ляшко посетил бесплатные пункты COVID-тестирования и прививки, расположенные на территории контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская". По его словам, там есть выбор вакцин, а также достаточно бесплатных быстрых тестов.

"В настоящее время идет модернизация сервисной зоны на территории КПВВ, где планируется размещение пункта прививки, отделения банка, сотрудников пенсионного фонда, органов соцзащиты", — сообщил Виктор Ляшко.

Как сообщалось, в Украину прибыла крупная партия лекарства от коронавируса. В Минздраве сообщили о поставке первых 60 тысяч курсов препарата "Молнупиравир" для лечения COVID-19. Он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Кроме того, прибыло почти 44 тысячи флаконов "Ремдесивира" (100 мг). Ремдесивир назначают для лечения пациентов с коронавирусом, которые входят в группы риска.

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