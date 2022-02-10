В аптеках Хмельницького з'явився "Молнупіравір": у продажі може бути фальсифікат

В аптеках Хмельницького з'явився "Молнупіравір": у продажі може бути фальсифікат

Таблетки не призначені для реалізації в аптеках.

В аптеках Хмельницького з'явився препарат для лікування коронавірусу "Молнупіравір", але медикамент може бути підробкою.

Про це повідомили у пресслужбі Мінохорони здоров'я.

У відомстві наголошують, що цього препарату в Україні у вільному доступі не буде. "Молнупіравір", який з'явився у хмельницьких аптеках, не зареєстрований в Україні.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріда, МОЗ не має стосунку до цих ліків: "МОЗ не відповідальний за сам препарат, який, цілком можливо, є фальсифікатом та несе загрозу життю пацієнтів.".

В Мінохорониздоров'я пояснили, що "Молнупіравір" використовують лише в медичних закладах лише за призначенням лікаря. Він буде безкоштовним.

"Молнупіравір" - це противірусний препарат прямої дії американської компанії Merck Sharp & Dohme. Він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок. Він зареєстрований і дозволений до екстреного застосування, зокрема у США, Японії, Великій Британії.

Як повідомлялося, Україна 6 лютого отримала першу партію ліків для лікування коронавірусу "Молнупіравір". Загалом прибуло 60 тисяч курсів препарату. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. курсів препарату.

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