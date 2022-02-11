Пандемія COVID-19 ще далека до свого завершення у світі - головний науковець ВООЗ

У ВООЗ прогнозують появу нових варіантів коронавірусу.
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що пандемія коронавірусу ще не закінчилися і поки не видно кінця завершення через постійну появу у світі нових штамів вірусу.
Про це сказала головний науковець Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумья Свамінатан у п'ятницю, 11 лютого, передає WHBL.
"Ми були свідками того, як розвивається коронавірус і як він мутує. Ми знаємо, що будуть нові численні варіанти COVID-19, що викликають занепокоєння. Ми ще не досягли кінця пандемії", - сказала вона.
Нагадаємо, дослідники вказали на неврологічні ускладнення після перенесеного коронавірусу. Йдеться про сплутаність свідомості, інсульт та нервово-м’язові розлади.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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