До України прибула велика партія ліків від коронавірусу: кому їх призначатимуть

До України прибула велика партія ліків від коронавірусу: кому їх призначатимуть

Препарат “Ремдесивір” буде розподілено між медичними закладами, відповідно до потреб кожного регіону.

Нову партію придбаного за кошти держбюджету препарату “Ремдесивір”, який призначають для лікування пацієнтів з COVID-19, доставили до України.

Про це повідомили в четвер, 10 лютого, у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Партію у кількості 43 711 флаконів “Ремдесивіру” (100 мг) найближчим часом буде розподілено між медичними закладами, відповідно до потреб кожного регіону. Вартість одного флакона препарату складає 300 гривень, тож на придбання цієї партії було витрачено понад 13 млн грн.

Препарат “Ремдесивір” (торговельна назва Veklury) було розроблено фармацевтичною компанією Gilead Sciences, Inc. Його закуповують США, ЄС, Велика Британія, Ізраїль, Японія, Сингапур, ОАЕ, Таїланд та інші країни. “Ремдесивір” призначають для лікування пацієнтів з коронавірусом, які входять до груп ризику.

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“Ремдесивір" уже показав свою користь у лікуванні важких станів під час COVID-19. Хоч перебіг хвороби, викликаної штамом “Омікрон”, є не таким складним, як було раніше, цей препарат все одно є дуже потрібним”, - повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда.

У МОЗ нагадали, що минулого року було закуплено понад 60 тисяч флаконів препарату "Ремдесивір". У січні цього року 20 тисяч флаконів цього препарату уже було розвезено в регіони.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомили про поставку перших 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19.

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