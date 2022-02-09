В Україні понад 38 тисяч нових випадків COVID-19: статистика на 9 лютого

Недуга продовжує атакувати українців.
За минулу добу, 8 лютого, в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей – 3 308, медпрацівників – 1 076.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізовано – 4 385 осіб
◾️ летальних випадків – 240
◾️ одужало – 17 063 особи
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 4 380 047 осіб
◾️ одужало – 3 713 348 осіб
◾️ летальних випадків – 101887
◾️ проведено ПЛР-тестувань – 18 758 148.
Нагадаємо, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що кількість хворих на коронавірус може сягнути 70 тисяч на добу.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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