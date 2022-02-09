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В Україні понад 38 тисяч нових випадків COVID-19: статистика на 9 лютого

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В Україні понад 38 тисяч нових випадків COVID-19: статистика на 9 лютого

Associated Press

Недуга продовжує атакувати українців.

За минулу добу, 8 лютого, в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них дітей – 3 308, медпрацівників – 1 076.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Також за минулу добу: 

◾️ госпіталізовано – 4 385 осіб

◾️ летальних випадків – 240

◾️ одужало – 17 063 особи

За весь час пандемії в Україні: 

◾️  захворіло – 4 380 047 осіб

◾️  одужало –  3 713 348 осіб

◾️  летальних випадків – 101887

◾️  проведено ПЛР-тестувань – 18 758 148.

Нагадаємо, голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що кількість хворих на коронавірус може сягнути 70 тисяч на добу. 

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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