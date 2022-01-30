Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 30 січня

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 042 469 осіб.

В Україні станом на ранок 30 січня 2022 року зафіксовано 24 508 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 3 378, медпрацівників – 444). Протягом доби від COVID-19 померло 94 людей, 3 145 пацієнтів одужали.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 692 осіб;

летальних випадків – 94;

одужало – 3 145 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 042 469 осіб. Померло - 100 125 людей.

За добу 34 202 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 12 092 людини, другу дозу – 11 400 людей, додаткову дозу отримали 235 людей, бустерну дозу – 10 475 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 318 151 людину, з них отримали першу дозу – 15 318 149 людей, отримали дві дози – 14 611 834 людини, отримали додаткову дозу – 16 597 людей, бустерну дозу – 333 018 людей. Загалом проведено 30 279 598 щеплень.

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