Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 января

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 января

За все время пандемии в Украине заболело – 4 042 469 человек.

В Украине по состоянию на утро 30 января 2022 зафиксировано 24 508 новых случаев коронавируса (из них детей – 3 378, медработников – 444). В течение суток от COVID-19 умерли 94 человека, 3 145 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за прошедшие сутки:

госпитализированы – 3 692 человек;

летальных исходов – 94;

выздоровело – 3 145 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 042 469 человек. Умерло – 100 125 человек.

За сутки 34 202 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 12 092 человека, вторую дозу — 11 400 человек, дополнительную дозу получили 235 человек, бустерную дозу — 10 475 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 318 151 человека, из них получили первую дозу – 15 318 149 человек, получили две дозы – 14 611 834 человека, получили дополнительную дозу – 16 597 человек, бустерную дозу – 333 018 человек. Проведено 30 279 598 прививок.

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