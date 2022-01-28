Ефективні майже на 90%: регулятор ЄС схвалив нові ліки проти коронавірусу для пацієнтів з високим ризиком

Ефективні майже на 90%: регулятор ЄС схвалив нові ліки проти коронавірусу для пацієнтів з високим ризиком

Остані лабораторні дані свідчать про те, що препарат також дієвий і проти штаму "Омікрон".

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) 27 січня схвалило використання таблеток від COVID-19 виробництва компанії Pfizer для лікування дорослих з ризиком важких захворювань. Пігулки виготовлено на тлі збільшення випадків захворюваності на штам "Омікрон".

Про це пише Reuters.

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Єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес заявила, що зараз є значний прогрес у створенні ліків, які, за її словами, стануть другою лінією захисту після вакцин.

"Paxlovid — це перший пероральний противірусний засіб для домашнього використання в нашому портфоліо, і він може реально змінити ситуацію для людей із високим ризиком важкої форми COVID", — зазначила єврокомісарка.

До того ж, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) наприкінці минулого року схвалило "Paxlovid" для екстреного застосування. Після цього, Італія, Німеччина та Бельгія першими з країн ЄС закупили таблетки.

Таблетки від коронавірусу, зокрема Pfizer, вважають новим перспективним методом лікування, який можна застосовувати вдома при появі симптомів COVID-19, аби запобігти госпіталізації та смерті.

"Ми пишаємося тим, що маємо потужний виробничий слід у Європі, що допоможе підтримувати виробництво до 120 мільйонів курсів Paxlovid по всьому світі", – зазначив виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

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Як зазначається, Paxlovid під час клінічних випробувань показав майже 90% ефективність у запобіганні госпіталізацій та смертей пацієнтів із високим ризиком важких захворювань.

Зокрема, остані лабораторні дані свідчать про те, що препарат також дієвий і проти штаму "Омікрон".

Слід зазначити, що пігулки тестували лише на невакцинованих особах. Це, своєю чергою, ставить під сумнів ефективність препарату для вакцинованих пацієнтів із високим ризиком. Водночас, Європейське агентство з лікарських засобів не обмежило вживання таблеток лише невакцинованими особами.

Нагадаємо, наприкінці минулого року EMA рекомендувало видати реєстрацію на ще один медичний препарат проти коронавірусу "Сотровімаб". Пігулки призначені для пацієнтів із симптомами у легкій формі. Вони не потребують підключення до кисню, але мають високий ризик розвитку тяжкої форми захворювання.

Крім того, 26 січня Міністерство охорони здоров’я остаточно зареєструвало препарат для лікування COVID-19 "Молнупіравір" для екстреного застосування.

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