В Одеській області чиновники розікрали гроші з "ковідного фонду"

В Одеській області чиновники розікрали гроші з "ковідного фонду"

Від початку пандемії чиновники привласнили 350 тисяч гривень, повідомили в СБУ.

В Одеській області чиновників викрили на розкраданні коштів, виділених на боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19. Посадовці відділу охорони здоров’я Чорноморської міської ради привласнили майже 30% коштів, виділених у березні 2020 року на закупівлю спецодягу.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Одеській області.

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За даними слідства, колишня начальниця Чорноморського відділу охорони здоров’я уклала договір на придбання ламінованих комбінезонів та бахіл на загальну суму 1 335 000 гривень. У результаті експертизи виявилося, що вартість товару завищили в півтора раза. Збитки склали 350 тисяч гривень.

Колишній начальниці відділу охорони здоров’я повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Триває слідство для виявлення всіх причетних до справи.

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Нагадаємо, що посадовців "Київавтодору" та КМДА у Державному бюро розслідувань підозрюють у причетності до масштабного розкрадання бюджетних коштів.

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