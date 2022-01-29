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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 января, антирекорды заболевших и 100 тысяч смертей

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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 января, антирекорды заболевших и 100 тысяч смертей

Associated Press

За последние сутки количество больных выросло более чем на 37,3 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 29 января 2022 года зафиксирован 37351 новый случай коронавируса (это новый антирекорд за всю пандемию), в течение суток от COVID-19 умерло 149 человек, 7163 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Общее число заболевших перевалило за 4 миллиона, смертей – уже более 100 тысяч.

Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки, 28 января 2022 года:

  • г. Киев – 2418;
  • Винницкая область – 2100;
  • Волынская область – 768;
  • Днепропетровская область – 1822;
  • Донецкая область – 1430;
  • Житомирская область – 2214;
  • Закарпатская область – 876;
  • Запорожская область – 739;
  • Ивано-Франковская область – 2572;
  • Киевская область – 1227;
  • Кировоградская область – 193;
  • Луганская область – 599;
  • Львовская область – 3791;
  • Николаевская область – 686;
  • Одесская область – 2598;
  • Полтавская область – 915;
  • Ровенская область – 1994;
  • Сумская область – 1502;
  • Тернопольская область – 1487;
  • Харьковская область – 1319;
  • Херсонская область – 813;
  • Хмельницкая область – 2186;
  • Черкасская область – 933;
  • Черновицкая область – 1085;
  • Черниговская область – 1084.
  • Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине:

  • Заболело – 4 млн 17 тыс. 961 человек.
  • Выздоровело – 3 млн 615 тыс. 257 человек.
  • Летальных исходов – 100 тыс. 31.
  • Проведено ПЦР-тестирование – 17 млн 942 тыс. 426.

В течение пятницы, 28 января, 78564 человека вакцинировано против COVID-19 :

  • Первую дозу получили 27 672 человека.
  • Вторую дозу получили 23 712 человек.
  • Дополнительную дозу получили 736 человек.
  • Бустерную дозу получили 26 444 человека.

Общие данные по вакцинации украинцев:

С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 306 тыс. 59 человек, из них:

  • получили первую дозу – 15 млн 306 тыс. 57 человек,
  • получили две дозы – 14 млн 600 тыс. 434 человека,
  • получили дополнительную дозу – 16 тыс. 362 человека,
  • бустерную дозу – 322 тыс. 543 человека.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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