Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 января, антирекорды заболевших и 100 тысяч смертей

За последние сутки количество больных выросло более чем на 37,3 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 29 января 2022 года зафиксирован 37351 новый случай коронавируса (это новый антирекорд за всю пандемию), в течение суток от COVID-19 умерло 149 человек, 7163 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Общее число заболевших перевалило за 4 миллиона, смертей – уже более 100 тысяч.
Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки, 28 января 2022 года:
- г. Киев – 2418;
- Винницкая область – 2100;
- Волынская область – 768;
- Днепропетровская область – 1822;
- Донецкая область – 1430;
- Житомирская область – 2214;
- Закарпатская область – 876;
- Запорожская область – 739;
- Ивано-Франковская область – 2572;
- Киевская область – 1227;
- Кировоградская область – 193;
- Луганская область – 599;
- Львовская область – 3791;
- Николаевская область – 686;
- Одесская область – 2598;
- Полтавская область – 915;
- Ровенская область – 1994;
- Сумская область – 1502;
- Тернопольская область – 1487;
- Харьковская область – 1319;
- Херсонская область – 813;
- Хмельницкая область – 2186;
- Черкасская область – 933;
- Черновицкая область – 1085;
- Черниговская область – 1084.
- Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
За все время пандемии в Украине:
- Заболело – 4 млн 17 тыс. 961 человек.
- Выздоровело – 3 млн 615 тыс. 257 человек.
- Летальных исходов – 100 тыс. 31.
- Проведено ПЦР-тестирование – 17 млн 942 тыс. 426.
В течение пятницы, 28 января, 78564 человека вакцинировано против COVID-19 :
- Первую дозу получили 27 672 человека.
- Вторую дозу получили 23 712 человек.
- Дополнительную дозу получили 736 человек.
- Бустерную дозу получили 26 444 человека.
Общие данные по вакцинации украинцев:
С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 306 тыс. 59 человек, из них:
- получили первую дозу – 15 млн 306 тыс. 57 человек,
- получили две дозы – 14 млн 600 тыс. 434 человека,
- получили дополнительную дозу – 16 тыс. 362 человека,
- бустерную дозу – 322 тыс. 543 человека.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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