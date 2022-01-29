Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 января, антирекорды заболевших и 100 тысяч смертей

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 января, антирекорды заболевших и 100 тысяч смертей

За последние сутки количество больных выросло более чем на 37,3 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 29 января 2022 года зафиксирован 37351 новый случай коронавируса (это новый антирекорд за всю пандемию), в течение суток от COVID-19 умерло 149 человек, 7163 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Общее число заболевших перевалило за 4 миллиона, смертей – уже более 100 тысяч.

Количество заболеваний COVID-19 в регионах за сутки, 28 января 2022 года:

г. Киев – 2418;

Винницкая область – 2100;

Волынская область – 768;

Днепропетровская область – 1822;

Донецкая область – 1430;

Житомирская область – 2214;

Закарпатская область – 876;

Запорожская область – 739;

Ивано-Франковская область – 2572;

Киевская область – 1227;

Кировоградская область – 193;

Луганская область – 599;

Львовская область – 3791;

Николаевская область – 686;

Одесская область – 2598;

Полтавская область – 915;

Ровенская область – 1994;

Сумская область – 1502;

Тернопольская область – 1487;

Харьковская область – 1319;

Херсонская область – 813;

Хмельницкая область – 2186;

Черкасская область – 933;

Черновицкая область – 1085;

Черниговская область – 1084.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине:

Заболело – 4 млн 17 тыс. 961 человек.

Выздоровело – 3 млн 615 тыс. 257 человек.

Летальных исходов – 100 тыс. 31.

Проведено ПЦР-тестирование – 17 млн 942 тыс. 426.

В течение пятницы, 28 января, 78564 человека вакцинировано против COVID-19 :

Первую дозу получили 27 672 человека.

Вторую дозу получили 23 712 человек.

Дополнительную дозу получили 736 человек.

Бустерную дозу получили 26 444 человека.

Общие данные по вакцинации украинцев:

С начала вакцинальной кампании привито 15 млн 306 тыс. 59 человек, из них:

получили первую дозу – 15 млн 306 тыс. 57 человек,

получили две дозы – 14 млн 600 тыс. 434 человека,

получили дополнительную дозу – 16 тыс. 362 человека,

бустерную дозу – 322 тыс. 543 человека.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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