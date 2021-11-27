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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 листопада

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 листопада

Associated Press

Найбільше хворих додалося у Києві - 1630.

В Україні станом на ранок суботи, 20 листопада, зафіксовано 14 200 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 568 людей, ще 22 946 пацієнтів одужало. За добу вакциновано 279 776 українців.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах:

  • м. Київ – 1630
  • Вінницька – 823
  • Волинська – 596
  • Дніпропетровська – 866
  • Донецька – 1044
  • Житомирська – 360
  • Закарпатська – 414
  • Запорізька – 635
  • Івано-Франківська – 274
  • Київська – 698
  • Кіровоградська – 180
  • Луганська – 203
  • Львівська – 745
  • Миколаївська – 490
  • Одеська – 624
  • Полтавська – 904
  • Рівненська – 558
  • Сумська – 365
  • Тернопільська – 232
  • Харківська – 565
  • Херсонська – 219
  • Хмельницька – 626
  • Черкаська – 596
  • Чернівецька – 172
  • Чернігівська – 381

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 414 540 осіб;
  • одужало – 2 899 967 осіб;
  •  летальних випадків – 84 717.

Як повідомлялося, в Україні напередодні, 26 листопада, зафіксовано 15 936 випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 608 людей, 24 569 пацієнтів одужало.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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