Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 листопада

Найбільше хворих додалося у Києві - 1630.

В Україні станом на ранок суботи, 20 листопада, зафіксовано 14 200 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 568 людей, ще 22 946 пацієнтів одужало. За добу вакциновано 279 776 українців.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах:

м. Київ – 1630

Вінницька – 823

Волинська – 596

Дніпропетровська – 866

Донецька – 1044

Житомирська – 360

Закарпатська – 414

Запорізька – 635

Івано-Франківська – 274

Київська – 698

Кіровоградська – 180

Луганська – 203

Львівська – 745

Миколаївська – 490

Одеська – 624

Полтавська – 904

Рівненська – 558

Сумська – 365

Тернопільська – 232

Харківська – 565

Херсонська – 219

Хмельницька – 626

Черкаська – 596

Чернівецька – 172

Чернігівська – 381

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 414 540 осіб;

одужало – 2 899 967 осіб;

летальних випадків – 84 717.

Як повідомлялося, в Україні напередодні, 26 листопада, зафіксовано 15 936 випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 608 людей, 24 569 пацієнтів одужало.

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