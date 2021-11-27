Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 листопада

Найбільше хворих додалося у Києві - 1630.
В Україні станом на ранок суботи, 20 листопада, зафіксовано 14 200 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 568 людей, ще 22 946 пацієнтів одужало. За добу вакциновано 279 776 українців.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Ситуація в регіонах:
- м. Київ – 1630
- Вінницька – 823
- Волинська – 596
- Дніпропетровська – 866
- Донецька – 1044
- Житомирська – 360
- Закарпатська – 414
- Запорізька – 635
- Івано-Франківська – 274
- Київська – 698
- Кіровоградська – 180
- Луганська – 203
- Львівська – 745
- Миколаївська – 490
- Одеська – 624
- Полтавська – 904
- Рівненська – 558
- Сумська – 365
- Тернопільська – 232
- Харківська – 565
- Херсонська – 219
- Хмельницька – 626
- Черкаська – 596
- Чернівецька – 172
- Чернігівська – 381
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 414 540 осіб;
- одужало – 2 899 967 осіб;
- летальних випадків – 84 717.
Як повідомлялося, в Україні напередодні, 26 листопада, зафіксовано 15 936 випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 608 людей, 24 569 пацієнтів одужало.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.