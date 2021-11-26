Ляшко розповів, як Україна готується до нових хвиль COVID-19 і коли випустять українську вакцину

Ляшко розповів, як Україна готується до нових хвиль COVID-19 і коли випустять українську вакцину

Зараз продовжується розробка української вакцини. Її запуск заплановано наступного року.

Група компаній “Лекхім”, які займаються виробництвом фармацевтики в Україні, зможе виготовляти на рік до 30 млн доз вакцини від коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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У рамках робочої поїздки до Харківської області глава МОЗ ознайомився з підготовкою до наступних хвиль коронавірусної інфекції. За його словами, на “Лекхімі” на рік виготовляють понад 950 млн фармацевтичної продукції. Така кількість зумовлена роботою автоматизованих та роботизованих систем.

“Обговорили з керівництвом підприємства запуск лінії виробництва вакцин по трьох позиціях, які важливі для держави: антиковідна вакцина, вакцина проти грипу та поліомієліту. Постановою Кабміну ми вже дозволили фармвиробникам імпортувати обладнання для виробництва вакцин та інших препаратів, необхідних для профілактики COVID-19 з державними пільгами та звільненням цього обладнання від оподаткування”, — розповів Віктор Ляшко.

Він також додав, що потужності виробництва дозволяють розливати понад 10 млн доз вакцини на годину та понад 30 млн доз на рік. Зараз продовжується розробка української вакцини від COVID-19. Її запуск заплановано на 2022 рік.

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