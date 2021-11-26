Ізраїль через новий штам коронавірусу на межі надзвичайного стану

Ізраїль через новий штам коронавірусу на межі надзвичайного стану

Поки що в країні зафіксовано один випадок нового виду COVID-19.

Ізраїль через новий штам коронавірусу перебуває на межі надзвичайного стану. Громадянам, які приїжджають до країни з Африки, необхідно закриватись на двотижневий карантин.

Про це пише видання The Jerusalem Post.

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За словами ізраїльського прем'єр-міністра Нафталі Беннета, у зв'язку з ситуацією, спровокованою новим штамом коронавірусу, уряд провів екстрене засідання.

"Ізраїль перебуває на межі надзвичайної ситуації і я прошу всіх бути повністю готовими та працювати невпинно", — сказав глава уряду.

Ізраїль помітив всі райони Африки, крім Північної Африки, як “червоні”. У зв'язку з чим уряд заборонив в'їзд на територію країни іноземців із “червоної” зони. Африку також заборонено відвідувати ізраїльтянами.

“Будь-який ізраїльтянин, який повернеться до Ізраїлю з Африки, має бути ізольований терміном від 7 до 14 днів. Беннет підкреслив, що цей карантин суворо дотримуватиметься”, — додали у виданні.

Зазначимо, що в Ізраїлі на сьогоднішній день зареєстрували один випадок нового штаму коронавірусу.

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