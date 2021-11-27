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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 ноября

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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 ноября

Associated Press

Больше всего больных прибавилось в Киеве – 1630.

В Украине по состоянию на утро субботы, 20 ноября, зафиксировано 14 200 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 568 человек, еще 22 946 пациентов поправилось. За сутки вакцинировано 279 776 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

  • г. Киев – 1630
  • Винницкая – 823
  • Волынская – 596
  • Днепропетровская – 866
  • Донецкая – 1044
  • Житомирская – 360
  • Закарпатская – 414
  • Запорожская – 635
  • Ивано-Франковская – 274
  • Киевская – 698
  • Кировоградская – 180
  • Луганская – 203
  • Львовская – 745
  • Николаевская – 490
  • Одесская – 624
  • Полтавская – 904
  • Ровенская – 558
  • Сумская – 365
  • Тернопольская – 232
  • Харьковская – 565
  • Херсонская – 219
  • Хмельницкая – 626
  • Черкасская – 596
  • Черновицкая – 172
  • Черниговская – 381

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 414 540 человек;
  • поправилось – 2 899 967 человек;
  • летальных исходов – 84 717.

Как сообщалось, в Украине накануне, 26 ноября, зафиксировано 15 936 случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 608 человек, 24 569 пациентов поправились.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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