Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 ноября

Больше всего больных прибавилось в Киеве – 1630.

В Украине по состоянию на утро субботы, 20 ноября, зафиксировано 14 200 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 568 человек, еще 22 946 пациентов поправилось. За сутки вакцинировано 279 776 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

г. Киев – 1630

Винницкая – 823

Волынская – 596

Днепропетровская – 866

Донецкая – 1044

Житомирская – 360

Закарпатская – 414

Запорожская – 635

Ивано-Франковская – 274

Киевская – 698

Кировоградская – 180

Луганская – 203

Львовская – 745

Николаевская – 490

Одесская – 624

Полтавская – 904

Ровенская – 558

Сумская – 365

Тернопольская – 232

Харьковская – 565

Херсонская – 219

Хмельницкая – 626

Черкасская – 596

Черновицкая – 172

Черниговская – 381

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 414 540 человек;

поправилось – 2 899 967 человек;

летальных исходов – 84 717.

Как сообщалось, в Украине накануне, 26 ноября, зафиксировано 15 936 случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 608 человек, 24 569 пациентов поправились.

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