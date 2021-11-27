Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 ноября

Больше всего больных прибавилось в Киеве – 1630.
В Украине по состоянию на утро субботы, 20 ноября, зафиксировано 14 200 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 568 человек, еще 22 946 пациентов поправилось. За сутки вакцинировано 279 776 украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Ситуация в регионах:
- г. Киев – 1630
- Винницкая – 823
- Волынская – 596
- Днепропетровская – 866
- Донецкая – 1044
- Житомирская – 360
- Закарпатская – 414
- Запорожская – 635
- Ивано-Франковская – 274
- Киевская – 698
- Кировоградская – 180
- Луганская – 203
- Львовская – 745
- Николаевская – 490
- Одесская – 624
- Полтавская – 904
- Ровенская – 558
- Сумская – 365
- Тернопольская – 232
- Харьковская – 565
- Херсонская – 219
- Хмельницкая – 626
- Черкасская – 596
- Черновицкая – 172
- Черниговская – 381
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 414 540 человек;
- поправилось – 2 899 967 человек;
- летальных исходов – 84 717.
Как сообщалось, в Украине накануне, 26 ноября, зафиксировано 15 936 случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 608 человек, 24 569 пациентов поправились.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.