Чим небезпечний новий штам COVID-19 та чи впораються з ним вакцини

Чим небезпечний новий штам COVID-19 та чи впораються з ним вакцини

Цей варіант виявили на початку тижня у Ботсвані.

Вчені у всьому світі, ВООЗ та уряди різних країн стурбовані появою нового штаму коронавірусу B.1.1.529. Донедавна випадки зараження ним були зафіксовані лише в одній провінції ПАР, але в останню добу виявлено одного хворого в Гонконгу. Фахівці побоюються швидкого розповсюдження нового штаму по всьому світу.

За даними ВООЗ, наразі зафіксовано 77 випадків захворювання на новий варіант коронавірусу в південно африканській провінції Гаутенг і чотири - у Ботсвані.

Про новий штам стало відомо після повідомлень про зараження десяти осіб у ПАР, Ботсвані та Гонконгу 24 листопада. Британські вчені припустили, що новий штам краще ухилятиметься від антитіл, ніж “Дельта”. Безліч мутацій B.1.1.529 дозволяє припустити, що вірус виник у пацієнта з ослабленим імунітетом — у хворого на ВІЛ або СНІД. Передбачається, що він може стати найнебезпечнішим варіантом інфекції.

"Цей варіант коронавірусу нас дуже здивував, - заявив директор центру боротьби з епідеміями ПАР вірусолог Туліо де Олівейра. - Йдеться фактично про еволюційний стрибок коронавірусу. Він володіє цілим набором мутацій, на які ми не очікували".

Чим може бути небезпечним B.1.1.529?

Хоча інтенсивна мутація не обов'язково небезпечна для людини, кажуть фахівці, в даному випадку важливо розуміти, що наразі ми маємо справу з вірусом, який радикально відрізняється від того, що з'явився в Ухані і призвів до пандемії.

Це означає, що всі створені вакцини на можуть виявитися неефективними проти B.1.1.529.

Зокрема, деякі мутації призводять до того, що антитіла в організмі людини не можуть легко розпізнавати вірус.

Дослідження штаму B.1.1.529 поки що перебувають на ранніх стадіях. Проте вже встановлено, що він має 50 мутацій. З них 34 - у білкових сполуках шипів, за допомогою яких коронавірус проникає у клітини людини.

Країни вводять обмеження через виявлений новий варіант коронавірусу

Франція, Італія, Нідерланди, Австрія і Хорватія призупинили авіасполучення або заборонили в’їзд з країн півдня Африки через виявлений новий варіант COVID-штам.

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