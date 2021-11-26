Робота зимових курортів на новорічні свята: головний санлікар України розповів, як все працюватиме

Робота зимових курортів на новорічні свята: головний санлікар України розповів, як все працюватиме

За прогнозами експертів, до Нового року хвиля коронавірусу вже має вийти за територію України.

В Україні на початок сезону зимових свят хвиля коронавірусу може залишити Україну. Такий прогноз зробив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Про це він розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"До Нового року хвиля вже має вийти за територію України. За прогнозами, які ми використовуємо, пікові показники захворюваності та госпіталізації припадають на середину листопада. Ми нині майже перейшли пік показників", - сказав він.

Ігор Кузін розповів, що Міністерство охорони здоров'я спільно з власниками зимових курортів розробляють стратегію їхньої роботи на період новрічно-різдвяних свят.

"Ми вже почали говорити із зимовими курортами про режим – у який спосіб тут забезпечити дотримання вимог протиепідемічного законодавства. Спільна позиція полягає в тому, що забезпечити контроль за сертифікатами про вакцинацію або ПЛР-тестами на підйомниках складно, тому курорти пропонують певну верифікацію на пункті в'їзду, наприклад на вході до готелю чи пункту прокату спортивного спорядження", - сказав він.

Нагадаємо, що через новий штам коронавірусу сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я збереться на екстрене засідання.

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