Коронавірус у Херсонській області суттєво йде на спад: статистика на 8 листопада

Коронавірус у Херсонській області суттєво йде на спад: статистика на 8 листопада

За минулу добу померли 9 хворих.

У Херсонській області за минулу добу, 7 листопада, зафіксували 383 нові лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Також за минулу добу померли 9 хворих, які мали пневмонію та COVID-19. Одужало - 257 людей.

Про це повідомили на сторінці Херсонської облдержадміністрації у Facebook.

Зокрема, найбільше випадків захворювання виявили у Херсонському районі - 151, у Каховському - 102, Скадовському - 89, Бериславському 27 і у Генічеському - 14.

Стан усіх хворих задовільний, 334 особи перебувають на самоізоляції. До медичних закладів госпіталізували 49 осіб.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 8 листопада зафіксовано 13 068 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 473 людини, 8 200 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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