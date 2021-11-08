Коронавірус у Херсонській області суттєво йде на спад: статистика на 8 листопада

За минулу добу померли 9 хворих.
У Херсонській області за минулу добу, 7 листопада, зафіксували 383 нові лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19. Також за минулу добу померли 9 хворих, які мали пневмонію та COVID-19. Одужало - 257 людей.
Про це повідомили на сторінці Херсонської облдержадміністрації у Facebook.
Зокрема, найбільше випадків захворювання виявили у Херсонському районі - 151, у Каховському - 102, Скадовському - 89, Бериславському 27 і у Генічеському - 14.
Стан усіх хворих задовільний, 334 особи перебувають на самоізоляції. До медичних закладів госпіталізували 49 осіб.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 8 листопада зафіксовано 13 068 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 473 людини, 8 200 пацієнтів одужало.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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