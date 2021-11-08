Коронавирус в Херсонской области существенно идет на убыль: статистика на 8 ноября

Коронавирус в Херсонской области существенно идет на убыль: статистика на 8 ноября

За минувшие сутки скончались 9 больных.

В Херсонской области за минувшие сутки, 7 ноября, зафиксировали 383 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Также за минувшие сутки умерли 9 больных с пневмонией и COVID-19. Поправилось — 257 человек.

Об этом сообщили на странице Херсонской облгосадминистрации в Facebook.

В частности, больше всего случаев заболевания выявили в Херсонском районе – 151, в Каховском – 102, Скадовском – 89, Бериславском 27 и в Геническом – 14.

Состояние всех больных удовлетворительное, 334 человека находятся на самоизоляции. В медицинские учреждения госпитализировали 49 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 473 человека, 8200 пациентов выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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