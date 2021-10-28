У МОЗ затвердили перелік медичних протипоказань для вакцинації від COVID-19

У МОЗ затвердили перелік медичних протипоказань для вакцинації від COVID-19

Українці зможуть отримати від лікаря офіційну довідку, що їм протипоказане щеплення вакциною від коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я визначило 16 причин для відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової) від коронавірусу або проведення її з пересторогою. Українці зможуть отримати довідку про протипоказання для щеплення на початку листопада.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Михайло Радуцький.

У відповідному документі МОЗ вказано типи протипоказань, які можуть бути абсолютними, якщо існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції, або із застереженнями (вакцинація з пересторогою), коли остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками.

Протипоказання також можуть носити характер постійних або тимчасових (у такому випадку у довідці вказується термін дії), діяти для всіх видів вакцин або лише для конкретного типу (якщо існує можливість провести щеплення іншим типом вакцини – довідка не надається).

Михайло Радуцький навів деякі приклади протипоказань:

діагноз тромбоз з тромбоцитопенією означає у певних випадках абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (АstraZeneca та деякі інші);

наслідком міокардиту та/або перикардиту є абсолютні протипоказання для мРНК вакцин (Pfizer/Moderna);

для осіб з імунодефіцитом рекомендована вакцинація з пересторогою.

Загалом визначено 16 причин для або відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової), або для її проведення з пересторогою. У кожному конкретному випадку відповідність діагнозу протипоказанням, що вказані у переліку МОЗ, встановлює винятково лікар.

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Довідки про протипоказання для щеплення почнуть видавати на початку листопада. Відповідний документ можна буде згенерувати у додатку “Дія”. Водночас МОЗ проводитиме перевірки таких довідок, щоб "у зловмисників не виникло спокуси їх підробляти".

За оцінками МОЗ, реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу має не більш ніж 1% населення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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