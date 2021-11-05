Медик розповів, чи можна онкохворим щепитись від COVID-19 та якими вакцинами

Медик розповів, чи можна онкохворим щепитись від COVID-19 та якими вакцинами

Перед вакцинацією краще проконсультуватись в онколога.

Люди, які перемогли онкологічне захворювання чи перебувають на стадії ремісії, можуть вакцинуватись від COVID-19 будь-якою вакциною з тих, що є в Україні.

Про це повідомив начальник структурного підрозділу пухлин молочної залози Буковинського клінічного онкологічного центру Ілля Тащук, інформують у Чернівецькій ОДА.

Медик наголосив, що від коронавірусу можуть вакцинуватись і ті, то переміг онкологічне захворювання і ті, хто перебуває у стадії ремісії, та навіть ті, хто отримує хіміо- чи імунотерапію. Проте останній категорії людей перед вакцинацією все ж варто проконсультуватись із своїм онкологом. За даними лікаря, після онкологічного захворювання організм людини часто ослаблений, а тому такі хворі ризикують захворіти коронавірусом у тяжкій формі.

"Ризик, що COVID-19 у таких пацієнтів перебігатиме важко, є досить високим. Тож єдиний спосіб запобігти цьому – вакцинуватися", - наголосив Ілля Тащук.

Лікар пояснив, що він завжди розповідає хворим про механізм дії вакцин, які є в Україні, а вже тоді людина обирає ту, яка на її погляд, для неї найкраща.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Лікарі закликають вагітних та тих, хто планує дитину, щепитися від COVID | Вакцинація в Україні

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