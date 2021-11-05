Порушення умов "червоної" зони: майже 150 підприємств і 400 жителів у Київській області будуть притягнуті до відповідальності

Порушення умов "червоної" зони: майже 150 підприємств і 400 жителів у Київській області будуть притягнуті до відповідальності

4 листопада мобільні групи провели у регіоні 321 перевірку, виявили 193 порушників дотримання протиепідемічних норм.

Майже 150 підприємств і 400 жителів у Київській області будуть притягнуті до адмінвідповідальності за порушення умов "червоної" зони.

Упродовж четверга, 4 листопада, мобільні групи провели на території Київщини 321 перевірку. Виявили 193 порушників дотримання протиепідемічних норм.

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Про це сьогодні, 5 листопада, під час брифінгу зазначив заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Торкунов.

"Ми збільшили кількість мобільних груп – тепер їх 48. Вони проводять перевірки скрізь. Ми були вимушені організувати інспекції, тому що є люди, які ігнорують протиепідемічні заходи й намагаються працювати чи відвідувати громадські заклади без наявності COVID-сертифікату чи негативного ПЛР-тесту, дійсного 72 години", – зазначив Олег Торкунов.

Усього з 30 жовтня у Київській області було проінспектовано 914 громадських закладів. За результатами перевірок адміністративні матеріали складено на 148 підприємств, які були перевірені за весь період, а також на 410 жителів Київщини, які обмежувальні заходи порушували.

Нагадаємо, від 30 жовтня Київська область увійшла до "червоної" зони епідемічної небезпеки. У регіоні почали контролювати роботу громадських закладів на дотримання обмежувальних заходів. За кілька днів провели більше 300 перевірок. Спочатку вони мали профілактичний характер, але від 2 листопада контроль в регіоні запровадили посилений.

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