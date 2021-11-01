Комаровський назвав найбільшу помилку у разі лікування коронавірусу вдома

Такий метод лікування COVID-19 вдома може мати плачевні результати, каже лікар.

Відомий лікар Євген Комаровський розповів, якої помилки допускаються пацієнти, які лікують коронавірус вдома. Також медик зазначив, у яких випадках хворим на COVID-19 варто бити на сполох.

"Найбільша помилка, яку можна зробити, це на початку хвороби, коли пульсоксиметр показує норму, прийняти "Дексаметазон" (препарат з групи глюкокортикоїдних гормонів - Ред.) чи антибіотики. Це те, що вбиває вас максимально. Це скорочує до мінімуму ваші шанси вижити", - сказав Комаровський в інтерв'ю DW .

За словами медика, допомога під час лікування коронавірусу вдома нічим не відрізняється від лікування грипу чи нежиті. Про необхідність госпіталізації до лікарні свідчить, зокрема, рівень насичення крові киснем.

"Непокоїтись треба починати тільки тоді, коли відреагував пульсоксиметр. Або якщо у вас є купа інших супутніх хвороб", - підсумував лікар.

Нагадаємо, раніше лікар Тарас Жиравецький розповів, яким містам загрожує медичний колапс через ситуацію з коронавірусом в Україні.

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