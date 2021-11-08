В Одеській області коронавірус "косить" людей: статистика на 8 листопада

За добу померли 50 людей.
За добу, 7 листопада, в Одеській області COVID-19 виявили у 1 558 людей. Через ускладнення хвороби померли 50 пацієнтів, одужали 808 громадян.
Про це повідомили у МОЗ.
За даними відомства, на першому місці за кількістю хворих залишається Одеська область, на другому − Харківська (1 179). Дніпропетровська область на третьому місці, тут захворіли 1 032 жителя.
За весь час пандемії в Одеській області:
- захворіли 206 833 жителі регіону,
- одужали 154 119 пацієнтів,
- померли 4 391 людина;
- наразі хворіють 48 323 жителів області.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 8 листопада зафіксовано 13 068 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 473 людини, 8 200 пацієнтів одужало.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.