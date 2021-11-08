В Одеській області коронавірус "косить" людей: статистика на 8 листопада

В Одеській області коронавірус "косить" людей: статистика на 8 листопада

За добу померли 50 людей.

За добу, 7 листопада, в Одеській області COVID-19 виявили у 1 558 людей. Через ускладнення хвороби померли 50 пацієнтів, одужали 808 громадян.

Про це повідомили у МОЗ.

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За даними відомства, на першому місці за кількістю хворих залишається Одеська область, на другому − Харківська (1 179). Дніпропетровська область на третьому місці, тут захворіли 1 032 жителя.

За весь час пандемії в Одеській області:

захворіли 206 833 жителі регіону,

одужали 154 119 пацієнтів,

померли 4 391 людина;

наразі хворіють 48 323 жителів області.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 8 листопада зафіксовано 13 068 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 473 людини, 8 200 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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