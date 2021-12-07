Коли МОЗ запровадить бустерне щеплення: Радуцький назвав дату

Міністерство охорони здоров'я прогнозує новий спалах коронавірусу наприкінці зими.

Міністерство охорони здоров'я планує запровадити бустерне щеплення від COVID-19 у середині січня 2022 року. Третя доза вакцини поки буде доступна для груп ризику.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, депутат "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує "Суспільне".

"Третю бустерну дозу МОЗ планує зробити від середини січня у групах ризику. Але це не пов'язано з "Омікроном", — заявив Радуцький.

Нардеп повідомив, що Міністерство охорони здоров'я прогнозує новий спалах коронавірусу наприкінці зими. Проте він вважає, що наступна хвиля COVID-19 буде не такою критичною для країни.

"Сьогодні МОЗ готується до наступної хвилі. Сьогодні в 16 областях України понад 40 відсотків дорослого населення вакциновано двома дозами. Тому ми сподіваємося, що наступна хвиля, яка за всіма прогнозами розпочнеться наприкінці зими — на початку весни, вже не буде такою критичною, як зараз", — сказав депутат.

Радуцький закликав українців вакцинуватися від COVID-19, адже "чим більше щеплених, тим менше ускладнень".

Нагадаємо, що у ЄС планують зробити обов’язковою третю дозу вакцини і змінити терміни дії COVID-сертифікатів.

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