Коли МОЗ запровадить бустерне щеплення: Радуцький назвав дату

Міністерство охорони здоров'я прогнозує новий спалах коронавірусу наприкінці зими.
Міністерство охорони здоров'я планує запровадити бустерне щеплення від COVID-19 у середині січня 2022 року. Третя доза вакцини поки буде доступна для груп ризику.
Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, депутат "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує "Суспільне".
"Третю бустерну дозу МОЗ планує зробити від середини січня у групах ризику. Але це не пов'язано з "Омікроном", — заявив Радуцький.
Нардеп повідомив, що Міністерство охорони здоров'я прогнозує новий спалах коронавірусу наприкінці зими. Проте він вважає, що наступна хвиля COVID-19 буде не такою критичною для країни.
"Сьогодні МОЗ готується до наступної хвилі. Сьогодні в 16 областях України понад 40 відсотків дорослого населення вакциновано двома дозами. Тому ми сподіваємося, що наступна хвиля, яка за всіма прогнозами розпочнеться наприкінці зими — на початку весни, вже не буде такою критичною, як зараз", — сказав депутат.
Радуцький закликав українців вакцинуватися від COVID-19, адже "чим більше щеплених, тим менше ускладнень".
Нагадаємо, що у ЄС планують зробити обов’язковою третю дозу вакцини і змінити терміни дії COVID-сертифікатів.
Читайте також:
- В Ізраїлі третя доза вакцини стала обов'язковою для отримання COVID-сертифіката
- Вчені з'ясували, які побічні ефекти можуть виникнути після третьої дози вакцин від коронавірусу
- Тисяча гривень за вакцинацію: у Мінцифри назвали головну умову для отримання коштів
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.