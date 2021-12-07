Вчені заявили про нову "невидиму" мутацію "Омікрона", яку не виявляють ПЛР-тести

Неофіційно деякі дослідники називають новий варіант "Стелс-Омікроном".

Вчені кажуть, що виявили невидиму мутацію нового штаму "Омікрон", яку неможливо відрізнити від інших варіантів за допомогою ПЛР-тестів.

Про це інформує The Guardian.

Невидимий варіант має багато спільних мутацій зі стандартним "Омікроном", але в ньому відсутні конкретні генетичні зміни, які дозволяють використовувати лабораторні ПЛР-тести для виявлення ймовірних випадків інфікування.

Цей варіант може бути ідентифікований як штам "Омікрон" за допомогою геномного тестування, але ймовірні випадки не будуть виявлені за допомогою звичайних тестів ПЛР, які дають більш швидкі результати.

Дослідники кажуть, що поки ще невідомо, чи буде нова форма "Омікрону" поширюватися так само, як і стандартний варіант, але "прихована" версія є генетично відмінною, і тому цілком може вести себе по-різному. Прихований варіант був вперше виявлений серед геномів COVID, представлених останніми днями з Південної Африки, Австралії та Канади. Неофіційно деякі дослідники називають новий варіант "Стелс-Омікроном".

Раніше лікар Євген Комаровський припустив, що новий штам коронавірусу "Омікрон", ймовірно, вже в Україні. Проте за даними МОЗ, нового штаму коронавірусу "Омікрон" станом на 6 грудня на території України не виявлено.

Читайте також: