У ЄС планують зробити обов’язковою третю дозу вакцини і змінити терміни дії COVID-сертифікатів

Від грудня, за умови підтвердження поправок, термін дії сертифікату вакцинації становитиме 9 місяців, а не 12
Європейська комісія планує зробити обов’язковою третю дозу вакцини від COVID-19. При цьому робити її доведеться після закінчення терміну від моменту останньої дози, що відтепер, за умови підтвердження поправок, становитиме 9 місяців, а не 12, як було раніше. Відповідні зміни розглянуть на початку грудня.
Про це пише Euractiv з посиланням на власні джерела.
У повідомленні йдеться, що європейські чиновники розглядають можливість внесення змін щодо вакцинації, які полягатимуть в отриманні третього щеплення протягом дев'яти місяців після останньої вакцинації. Раніше пропонувалося — через 12 місяців від останньої дози.
Відповідна пропозиція Єврокомісії наразі проходить консультації між службами та буде представлена на початку грудня.
Наразі не відомо, якими будуть правила для громадян третіх країн, які захочуть поїхати до країн ЄС. Як зазначається, деякі члени Єврокомісії наполягають на обов'язковому проведенні ПЛР-тесту навіть для вакцинованих.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомв, що в Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.