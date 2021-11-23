У ЄС планують зробити обов’язковою третю дозу вакцини і змінити терміни дії COVID-сертифікатів

Від грудня, за умови підтвердження поправок, термін дії сертифікату вакцинації становитиме 9 місяців, а не 12

Європейська комісія планує зробити обов’язковою третю дозу вакцини від COVID-19. При цьому робити її доведеться після закінчення терміну від моменту останньої дози, що відтепер, за умови підтвердження поправок, становитиме 9 місяців, а не 12, як було раніше. Відповідні зміни розглянуть на початку грудня.

Про це пише Euractiv з посиланням на власні джерела.

У повідомленні йдеться, що європейські чиновники розглядають можливість внесення змін щодо вакцинації, які полягатимуть в отриманні третього щеплення протягом дев'яти місяців після останньої вакцинації. Раніше пропонувалося — через 12 місяців від останньої дози.

Відповідна пропозиція Єврокомісії наразі проходить консультації між службами та буде представлена ​​на початку грудня.

Наразі не відомо, якими будуть правила для громадян третіх країн, які захочуть поїхати до країн ЄС. Як зазначається, деякі члени Єврокомісії наполягають на обов'язковому проведенні ПЛР-тесту навіть для вакцинованих.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомв, що в Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.