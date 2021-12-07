Ляшко розповів, скільки дітей зробили щеплення від COVID-19

Наразі в Україні вакцинують дітей від 12 років, проте у багатьох країнах світу щеплення вводять вже від п'ятирічного віку.

В Україні від коронавірусу вакцинували понад 40 тисяч дітей віком від 12 років і старше.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на форумі "Україна 30. Саміт "Діти".

"Ми спрямовані на боротьбу з COVID-19 і дозволили вакцинуватися від коронавірусної хвороби дітям від 12 років. Вже понад 40 тисяч дітей скористалося цією нагодою", — сказав Ляшко.

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Міністр звернув увагу, що в деяких країнах світу уже почали вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 5 років. Ляшко висловив сподівання, що і в Україні виробники вакцин швидко зареєструють зміни до інструкцій та привезуть відповідні препарати для дітей цього віку.

"Проте ми в Україні не робимо пріоритет на масову вакцинацію від COVID-19 саме дітей, оскільки зосереджені на групу ризику — людей старшого віку", — підсумував очільник МОЗ.

Нагадаємо, що в Україні можна щеплювати від коронавірусу дітей від 12 років.

Раніше в Іспанії схвалили COVID-вакцинацію для дітей від 5 до 11 років.

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