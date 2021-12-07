Новий штам коронавірусу "Омікрон", ймовірно, вже в Україні - Комаровський

Наразі не було зареєстровано жодного смертельного випадку від "Омікрону", що дає надію на "оптимістичний сценарій", каже лікар Євген Комаровський.

Новий штам коронавірусу "Омікрон", ймовірно, вже є в Україні. Цей варіант вірусу дуже швидко поширюється, зокрема, і серед дітей. Таку думку висловив лікар Євген Комаровський, передає "Україна 24".

"На сьогодні "Омікрон" виявлений практично в 50 країнах. Він підібрався зовсім впритул до України. Він у Росії та Румунії. В Україні він, напевно, теж є, але ми його поки тут ще не виявили", - сказав Комаровський.

За його совами, у Південні Африці "Омікрон" вже практично витіснив "Дельту", але наразі не було зареєстровано жодного смертельного випадку внаслідок зараження новим штамом.

"Спробуймо на цьому етапі розглядати це, як можливий оптимістичний сценарій. В Україні він буде, нікуди ми від цього не дінемося. І швидше за все його буде багато. Зараз ПАР зазначає, що у них стрімко зростає кількість хворих дітей саме з "Омікроном". Але не треба лякатися, немає інформації про те, що діти хворіють важко. Ні, вони хворіють легко. Але кількість дітей, які хворіють, - велика. Ми можемо прийти до цієї ситуації, і ми потенційно повинні бути до неї готові", - сказав лікар.

Нагадаємо, за даними Міністервства охорони здоров'я, нового штаму коронавірусу "Омікрон" станом на 6 грудня на території України не виявлено.

Через штам "Омікрон" до України заборонили в'їзд з низки африканських країн

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