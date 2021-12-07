Когда Минздрав введет бустерную прививку: Радуцкий назвал дату

Министерство здравоохранения прогнозирует новую вспышку коронавируса в конце зимы.

Министерство здравоохранения планирует ввести бустерную прививку от COVID-19 в середине января 2022 года. Третья доза вакцины пока будет доступна группам риска.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, депутат "Слуги народа" Михаил Радуцкий, информирует "Суспильне".

"Третью бустерную дозу Минздрав планирует сделать с середины января по группах риска. Но это не связано с "Омикроном"", — заявил Радуцкий.

Нардеп сообщил, что Министерство здравоохранения прогнозирует новую вспышку коронавируса в конце зимы. Однако он считает, что следующая волна COVID-19 будет не столь критичной для страны.

Сегодня в Минздраве готовится к следующей волне. Сегодня в 16 областях Украины более 40 процентов взрослого населения вакцинировано двумя дозами. Поэтому мы надеемся, что следующая волна, которая по всем прогнозам начнется в конце зимы — в начале весны, уже не будет такой критической, как сейчас ", — сказал депутат.

Радуцкий призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19, ведь "чем больше привитых, тем меньше осложнений".

Напомним, что в ЕС планируется сделать обязательной третью дозу вакцины и изменить сроки действия COVID-сертификатов.

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