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Коронавірус у Дніпропетровській області: статистика захворюваності 7 грудня

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Коронавірус у Дніпропетровській області: статистика захворюваності 7 грудня

Associated Press

Найбільше випадків зараження зафіксували у Дніпрі та Кривому Розі.

У Дніпропетровській області станом на 7 грудня зафіксували 183 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Найбільше випадків інфікування зареєстрували у Дніпрі – 58, у Кривому Розі – 32, у Кам'янському – 22, у Марганці – 16.

З початку пандемії в регіоні на коронавірус захворіло 235 656 людей. Побороли недугу 213 389 місцевих мешканців, померли – 8175.

В Україні 7 грудня зафіксовано 8655 нових випадків. Протягом доби від COVID-19 померло 467 людей, 22 878 пацієнтів одужало.

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