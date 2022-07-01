Цього літа очікується високий рівень Covid-19 у Європі — ВООЗ

У червні кількість нових випадків зараження коронавірусною інфекцією в Європі потроїлася порівняно з травнем.

Всесвітня організація охорони здоров'я очікує на “високий рівень” захворюваності COVID-19 в Європі в найближчі два місяці і закликає країни пильніше стежити за поширенням інфекції.

Про це у четвер, 30 червня, заявив директор європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге, передає France24.

“На тлі того, що країни по всьому європейському регіону зняли соціальні обмеження, які діяли раніше, рівні передачі вірусу цього літа будуть високими. Вірус не піде просто тому, що країни перестануть шукати його. Він все ще поширюється, все ще змінюється, все ще забирає життя людей», - заявив очільник європейського бюро ВООЗ.

Також читайте Гострі респіраторні та коронавірусна інфекція: що варто знати

За даними ВООЗ, наразі Європою поширюється підваріант “омікрон”, відомий як ВА.5. Він вирізняється вищою контагіозністю, але менш важким перебігом хвороби.

До кінця червня 53 країни, що входять до європейського регіону за класифікацією ВООЗ, щодня реєстрували близько 500 тисяч нових випадків зараження – порівняно з приблизно 150 тисячами у травні.

У лідерах антирейтингу з поширення COVID-19 опинилися Австрія, Кіпр, Франція, Німеччина, Греція, Люксембург та Португалія, хоча зростання захворюваності спостерігається у всіх країнах Європи. Рівень смертності серед хворих нижчий, ніж півроку тому.

Клюге висловив сподівання, що програми вакцинації і накопичений природний імунітет дозволять уникнути настільки ж серйозних наслідків, з якими ВООЗ стикалася на попередніх хвилях пандемії.

Нагадаємо, майже 700 тисяч українців не отримали другу дозу вакцини проти COVID-19, ще понад 14 мільйонів не зробили бустерне щеплення.

Уражене коронавірусом серце ледь не добила війна: як рятували чоловіка з Гуляйпільщини

Читайте також: