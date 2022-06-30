10 січня 2021 року у Японії виявляють ще один вид Covid-19 / Фото: Pexels

Попри війну: список пунктів і центрів вакцинації від COVID-19 в Україні

Попри війну: список пунктів і центрів вакцинації від COVID-19 в Україні

Незважаючи на війну, в Україні триває вакцинальна кампанія від коронавірусної інфекції.

В Україні вакцинація від коронавірусної хвороби продовжується у всіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей.

Зараз особливо важливо піклуватись про себе та здоров’я близьких.

Тому подаємо список пунктів і центрів вакцинації від COVID-19 по всій країні, які поновили роботу. Чому це важливо? Бо ковід нікуди не зник. Вакцинація - єдиний спосіб захистити себе від важких наслідків хвороби та навіть смерті.

Наразі додатково працюють бригади, які вакцинують внутрішньо переміщених осіб та людей, які живуть у віддалених районах.

Також читайте Майже 700 тисяч українців не отримали другу дозу вакцини проти COVID-19

Напередодні у США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років. Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини.

ТСН.ua також розповідає все, що потрібно знати тим, кому потрібно купити ліки за кордоном.

Читайте також:

Вакцинація продовжується: Ірина Медведева розповіла про ситуацію з вакцинами в Україні