Попри війну: список пунктів і центрів вакцинації від COVID-19 в Україні

Незважаючи на війну, в Україні триває вакцинальна кампанія від коронавірусної інфекції.
В Україні вакцинація від коронавірусної хвороби продовжується у всіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей.
Зараз особливо важливо піклуватись про себе та здоров’я близьких.
Тому подаємо список пунктів і центрів вакцинації від COVID-19 по всій країні, які поновили роботу. Чому це важливо? Бо ковід нікуди не зник. Вакцинація - єдиний спосіб захистити себе від важких наслідків хвороби та навіть смерті.
Наразі додатково працюють бригади, які вакцинують внутрішньо переміщених осіб та людей, які живуть у віддалених районах.
Напередодні у США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років. Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини.
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