У найбільшому в світі центрі азартних ігор 700 людей опинилися заблокованими у казино

У найбільшому в світі центрі азартних ігор 700 людей опинилися заблокованими у казино

Готельний комплекс із казино у Макао закрили через виявлені випадки COVID-19, усіх відвідувачів помістили на карантин.

У вівторок, 21 червня, китайська влада закрила готель і казино у найбільшому в світі центрі азартних ігор Макао через спалах коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву телекомпанію TDM.

На кадрах, отриманих телекомпанією та місцевими виданнями, видно, як поліцейські в захисному спорядженні закривають комплекс, щоб люди не могли ввійти або вийти. Урядові чиновники також підготували тести на COVID-19 для семи сотень людей, які були заблоковані всередині.

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У спеціальному адміністративному районі Китаю, в якому проживає 600 тисяч мешканців, проводять дводенне масове тестування після того, як протягом минулих вихідних тут було виявлено десятки випадків коронавірусу.

Колишня португальська колонія Макао дотримується китайської політики ”нульового COVID”, яка спрямована на ліквідацію всіх спалахів інфекції практично будь-якою ціною.

Нагадаємо, через відсутність інформації від китайських фахівців експерти ВООЗ не мають можливості точно визначити, як вірус вперше передався людям.

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