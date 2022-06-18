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У США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років

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У США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років

Фото: Pexels

Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило вакцинацію від коронавірусу COVID-19 дітей віком до п'яти років.

Про це пише Інтерфакс-Україна із посиланням на американські ЗМІ.

Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини.

Також FDA схвалило вакцину Moderna для дітей шкільного віку та підлітків, CDC розглянуть це рішення наступного тижня. Раніше для цієї вікової групи дозволялося використовувати лише вакцину від компанії Pfizer.

Група експертів рекомендувала вакцини Moderna та Pfizer проти COVID-19 для дітей від шести місяців. У публікації уточнюється, що трикомпонентна вакцина Pfizer використовуватиметься для дітей віком від шести місяців до чотирьох років, а двофазна Moderna — для дітей віком від шести місяців до п'яти років. При цьому зазначається, що "дані клінічних випробувань, отримані від компаній, показують, що кожна вакцина відповідала критеріям безпеки та ефективності цієї вікової групи".

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