Майже 700 тисяч українців не отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу: що сталося

Майже 700 тисяч українців не отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу: що сталося

Майже 700 тисяч українців не отримали другу дозу вакцини проти COVID-19, ще понад 14 мільйонів не зробили бустерне щеплення.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

«З об’єктивних причин, що спричинені повномасштабним вторгненням російської федерації, спостерігаємо зменшення темпів вакцинації проти коронавірусної хвороби. Разом з тим, останні чотири місяці середня кількість зроблених щеплень складає близько чверті мільйона на місяць. Варто зазначити, що ще 689 тисяч українців не завершили базовий курс вакцинації, а понад 14 мільйонів не отримали бустерну дозу», — зазначив Ігор Кузін.

Загалом, першу дозу отримали 15,9 млн осіб, завершили базовий курс вакцинації — 15,2 млн українців, отримали бустерне щеплення — 1,4 млн осіб.

Статистика свідчить, що найбільше українці зараз роблять бустерних щеплень.

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Водночас медична інфраструктура з вакцинації наразі дозволяє робити щеплення всім, хто цього потребує, у відносно безпечних регіонах. Лише за минулий тиждень працювали майже 2500 пунктів щеплення та 109 центрів масової вакцинації. Щеплювали українців 463 мобільні бригади.

За цей же період найефективніша робота пунктів щеплень, з огляду на їх кількість і кількість проведених щеплень, спостерігається у Волинській і Тернопільській областях та у м. Київ.

Важливо, що в Україні наразі достатньо вакцин — майже 10 млн. Зокрема, йдеться про вакцини Cominarty від Pfizer та CoronaVac.

«Зараз особливо важливо піклуватися про себе та здоров’я близьких, адже цим ми не лише зберігаємо власне життя, а й даємо змогу медикам працювати задля порятунку постраждалих унаслідок війни. Тому закликаю всіх, хто ще не отримав необхідне щеплення, надолужити пропущене», — підсумував Ігор Кузін.

Нагадаємо, якщо в закладі охорони здоров’я немає вакцини, то варто звернутися до головного лікаря. Якщо він не може надати необхідну інформацію, зверніться в департамент/управління охорони здоров’я у вашій області. У випадку, якщо не вдалося владнати ситуацію, зверніться до контакт-центру Міністерства охорони здоров’я — 0 800 60 20 19.

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