ВООЗ не вдається розслідувати походження COVID-19 через засекреченість інформації з Китаю

ВООЗ не вдається розслідувати походження COVID-19 через засекреченість інформації з Китаю

Через відсутність інформації від китайських фахівців експерти ВООЗ не мають можливості точно визначити, як вірус вперше передався людям.

Експерти ВООЗ не змогли розслідувати походження COVID-19, оскільки їм недоступні дані з Китаю, де влада засекретила інформацію. Таким чином зусилля визначити причину пандемії наразі є безрезультатними.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на звіт групи експертів ВООЗ.

У документі йдеться, що всі отримані дані вказують на походження COVID-19 від тварин, ймовірно, від кажанів на території Китаю. Відсутність інформації від китайської влади позбавляє учених можливості точно визначити, як вірус вперше передався людям.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейсус двічі звертався з цього приводу до уряду Китаю за додатковою інформацією, але отримував формальні і неповні відповіді.

У звіті також сказано, що не було надано нової інформації про можливість того, що SARS-CoV-2 був переданий людям через лабораторний інцидент, і “залишається важливим розглянути всі обґрунтовані наукові дані”, щоб оцінити цю можливість.

Доповідь також містить виноску, в якій описується, як члени групи з Бразилії, Китаю та Росії не погодилися з тим, що необхідні подальші дослідження лабораторної гіпотези.

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Нагадаємо, у Північній Кореї стався смертельний спалах COVID-19. Кім Чен Ин на спеціальні нараді пообіцяв ліквідувати його, призначивши “максимально екстрені” перевірки на вірус, який порушив “фронт карантину” країни.

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