Масове тестування: у Китаї закрили на карантин 21-мільйонне місто через COVID-19

У Китаї повністю закрили на карантин місто Ченду, де проживає 21 мільйон жителів.

Таким чином влада хоче стримати спалах COVID-19 у західному регіоні країни, який був найменш зачеплений коронавірусом.

Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що столиця провінції Сичуань - Ченду є найбільшим містом, закритим після двомісячного карантину в Шанхаї на початку цього року. Голова КНР Сі Цзіньпін дотримується стратегії COVID Zero, яка базується на масовому тестуванні та блокуванні для стримування спалахів захворюваності.

У матеріалі сказано, що в місті, на частку якого припадає близько 1,7% валового внутрішнього продукту Китаю, розташовані численні технологічні компанії та автовиробники. Також у регіоні базується Foxconn Technology Group — найбільший у світі виробник iPhone та інших пристроїв Apple. Ченду також є популярним туристичним напрямком, відомим заповідником гігантських панд.

Жителі міста проходитимуть чотириденне масове тестування.

Повідомляється, що наслідки такого рішення можуть бути серйозними для економіки регіону. Якщо ланцюжки постачання будуть розірвані на тривалий період, це призведе до виснаження фабричних запасів і вдарить по виробництву.

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Раніше стало відомо, що Німеччина готується до того, аби напередодні осіннього зростання захворюваності на коронавірус посилити COVID-обмеження.

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