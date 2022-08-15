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Чотири рази вакцинований голова компанії Pfizer захворів на COVID-19

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Чотири рази вакцинований голова компанії Pfizer захворів на COVID-19

Фото: Associated Press

Голова американської фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла захворів на коронавірус, попри отримані чотири вакцини.

За його словами, він має легкий перебіг захворювання COVID-19 і почувається добре. Зараз Бурла перебуває в ізоляції та лікується незареєстрованим, але дозволеним для екстреного застосування препаратом Paxlovid.

Про це очільник Pfizer повідомив у Twitter.

"Я хотів би повідомити вам, що мій тест на COVID-19 позитивний. Я вдячний за те, що отримав чотири дози вакцини Pfizer-BioNTech, і почуваюся добре, хоча відчуваю дуже легкі симптоми. Я ізолююся і почав курс Paxlovid", - написав голова американської компанії.

Бурла має надію, що він швидко видужає завдяки розробленому фахівцями Pfizer препарату.

"Paxlovid не схвалено, але дозволено FDA для екстреного використання для лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості у пацієнтів групи високого ризику 12+, вагою щонайменше 40 кг, з позитивними результатами тестування на вірус SARS-CoV-2", - додав він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розповіло, як вакцинуватися від інфекцій людям із діабетом, хронічними серцево-судинними та респіраторними хворобами.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
449
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