На Волині зафіксували перший випадок нового різновиду вірусу "Омікрон"

В області виявили перший випадок нового різновиду вірусу Омікрон "ВА.5", що спричинив ріст захворюваності в Європі та уже зареєстрований в інших областях України.

Захворіла жінка, жителька Луцького району.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб Волині.

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Як зазначили епідеміологи, наразі відомо, що волинянка нещодавно повернулася в Україну з Італії, де, ймовірно, заразилася новим різновидом вірусу. Він відрізняється від інших штамів швидким поширенням інфекції.

За даними епіднагляду у Волинській області спостерігається тенденція до росту захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19. Зросла також кількість недужих серед дітей.

Що відомо про новий різновид?

Підтип BA.5 штаму "Омікрон" вперше виявили у Південній Африці у зразку, відібраному 25 лютого 2022 року.

У травні цього року у Європейському центрі контролю та профілактики захворювань назвали підтипи ВА.4 та ВА.5 такими, що викликають занепокоєння.

Станом на 17 липня підтип ВА.5 штаму "Омікрон" виявляють у більш ніж 75% зразків, відібраних у пацієнтів із COVID-19 у США та майже у 80% зразків у Великій Британії.

У середньому цей підтип розповсюджується в країнах Європи на 50% швидше у порівнянні із підтипом ВА.2, який поширювався цієї зими – одразу після первинного штаму "Омікрон".

За даними ВООЗ, на тлі поширення підтипу ВА.5 в Європі почала зростати кількість тяжких випадків та смертей.

Раніше стало відомо, що на Львівщині зростає кількість хворих на COVID-19: є підозри на новий штам.

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