Друге бустерне щеплення від коронавірусу: у МОЗ розповіли, кому не рекомендовано робити

Щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації.

Якщо людина не належить до групи ризику та не має 60 років – наразі робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19 не рекомендовано.

По це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.



До груп ризику, яким рекомендований другий бустер, належать:

люди віком понад 60 років

люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми

люди з інвалідністю

люди з імуносупресією

люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19

люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями

Нагадаємо, що щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації.

Перелік пунктів можна дізнатися за посиланням або за телефоном 16-77.

Нагадаємо, голова американської фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла захворів на коронавірус, попри отримані чотири вакцини.

Після коронавірусу та мавпячої віспи світові загрожує новий вірус

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