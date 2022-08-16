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Друге бустерне щеплення від коронавірусу: у МОЗ розповіли, кому не рекомендовано робити

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Друге бустерне щеплення від коронавірусу: у МОЗ розповіли, кому не рекомендовано робити

Фото: Associated Press

Щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації. 

Якщо людина не належить до групи ризику та не має 60 років – наразі робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19 не рекомендовано.

По це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
 
До груп ризику, яким рекомендований другий бустер, належать: 

  • люди віком понад 60 років
  • люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми
  • люди з інвалідністю
  • люди з імуносупресією
  • люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 
  • люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями

Нагадаємо, що щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації

Перелік пунктів можна дізнатися за посиланням або за телефоном 16-77.

Нагадаємо, голова американської фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла захворів на коронавірус, попри отримані чотири вакцини.

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