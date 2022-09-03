Зимой могут появиться совершенно новые штаммы коронавируса

В Европейском агентстве по лекарственным средствам готовят новые препараты для ревакцинаций пожилых людей, уязвимых групп населения, беременных женщин и медицинских работников.

Этой зимой могут появиться совершенно новые варианты COVID-19, но существующие вакцины должны оградить людей от серьезных заболеваний и смерти.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление руководителя отдела вакцин Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Марко Кавалери.

"Возможно, появится совершенно новый вариант, который мы не можем предусмотреть сегодня", — сказал он на пресс-конференции в пятницу, 2 сентября.

По его словам, европейская стратегия состоит в том, чтобы иметь широкий спектр обновленных вакцин, то есть арсенал доступных прививок будет включать адаптивные вакцины, разработанные для ответа на новые варианты.

Накануне EMA одобрила вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna, адаптированные для борьбы с более старым субвариантом Omicron BA 1.

Версия Pfizer, обновленная для доминирующих сейчас штаммов BA 4 и 5, должна быть разрешена в середине сентября, в то время как подобный препарат Moderna также находится в стадии разработки.

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Кавалери подчеркнул, что новые вакцины, адаптированные к Omicron, будут в основном зарезервированы для ревакцинаций пожилых людей, уязвимых групп населения, беременных женщин и медицинских работников.

Большинство же людей получат оригинальные вакцины, разработанные для борьбы со штаммом коронавируса, который впервые обнаружили в китайском Ухане.

"Оригинальные вакцины все еще могут оградить от тяжелой болезни COVID-19 и смерти, даже если они менее эффективны в предотвращении инфекции", — сказал руководитель отдела вакцин EMA.

Среди вариантов, за которыми внимательно следит агентство ЕС, есть BA2.75, который сейчас распространяется в Индии.

Напомним, в Аргентине зафиксировали вспышку пневмонии "неизвестного происхождения".

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