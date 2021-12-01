Вчені наблизилися до розробки універсальної вакцини від COVID-19

Винайдене антитіло - 35B5 - може ефективно протидіяти різним штамам COVID-19.

Китайські вчені заявили, що відкрили антитіло для розробки універсальної вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє bioRxiv.

Також читайте У відвідувача кількатисячного концерту виявили "Омікрон"

Зазначається, що вчені з Інституту вірусології та Медичної школи Чжуншань в Гуанчжоу Занти виявили тіло 35B5 в ході дослідів. Білкову сполуку вони отримали з крові пацієнта, який переніс коронавірус у важкій формі. За їхніми словами, антитіло 35B5 може ефективно протидіяти різним штамам COVID-19. Як пояснюють науковці, воно має дію виключно на унікальну частину коронавірусу, яка не змінюється під час мутації.

Вчені вважають, що винайдене антитіло дозволить створити універсальну вакцину, яка буде захищати від різних штамів коронавірусу, зокрема і від Omicron.

Як повідомлялося, засновники компанії BioNTech запевнили, що вакцина забезпечує високий рівень захисту від нового штаму коронавірусу "Омікрон", особливо, наголошують, після бустерного щеплення.