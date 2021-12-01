Ученые приблизились к разработке универсальной вакцины от COVID-19

Изобретенное антитело — 35B5 — может эффективно противодействовать разным штаммам COVID-19.

Китайские учёные заявили, что открыли антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает bioRxiv.

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Ученые из Института вирусологии и Медицинской школы Чжуншань в Гуанчжоу Занты обнаружили тело 35B5 в ходе опытов. Белковое соединение они получили из крови пациента, перенесшего коронавирус в тяжелой форме. По их словам, антитело 35B5 может эффективно противодействовать разным штаммам COVID-19. Как объясняют ученые, оно оказывает действие исключительно на уникальную часть коронавируса, которая не меняется во время мутации.

Ученые полагают, что изобретенное антитело позволит создать универсальную вакцину, которая будет защищать от разных штаммов коронавируса, в том числе и от Omicron.

Как сообщалось, основатели компании BioNTech заверили, что вакцина обеспечивает высокий уровень защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон", особенно, подчеркивают, после бустерной прививки.