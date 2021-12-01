Коронавірус у Києві трохи йде на спад: статистика на 1 грудня

Коронавірус у Києві трохи йде на спад: статистика на 1 грудня

Від ускладнень померли 29 осіб.

У Києві 30 листопада зареєстрували 1592 нових випадки COVID-19. За добу у столиці одужали 1669 киян, померло – 29.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Нагадаємо, 29 листопада зареєстрували 1646 нових випадків COVID-19 у столиці.

В Україні станом на ранок 1 грудня зафіксовано 11 960 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 557 людей, 26 160 пацієнтів одужало.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 468 635 людей, з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 279 127 людей. Загалом проведено 24 747 760 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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