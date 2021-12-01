Правила в’їзду до країн ЄС ймовірно почнуть змінюватися щодня через "Омікрон"

Правила в’їзду до країн ЄС ймовірно почнуть змінюватися щодня через "Омікрон"

Детально про рішення Європейської комісії щодо цього представники ЄС розкажуть на пресконференції 1 грудня.

ЄС збирається рекомендувати країнам-членам союзу щодня переглядати правила в'їзду після стрімкого розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це пише Bloomberg.

Як повідомляється, такі дії спрямовані на стримання поширення нового особливо заразного штаму коронавірусу "Омікрон".

У ЄС зазначають, усі країни союзу мають дотримуватися скоординованого підходу і бути готовими ввести необхідні заходи.

Крім того, Європейська комісія має намір звернутися до національних урядів із закликом оперативно почати ревакцинацію від коронавірусу, а також обмежити термін дії сертифікату вакцинації, який відтепер ймовірно буде діяти 9 місяців, а не 12, як було раніше.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес планують детально розповісти на пресконференції про останні події навколо COVID-19 та його нового штаму "Омікрон".

Нагадаємо, станом на 30 листопада в 11 країнах ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ) зафіксували 44 випадки нового штаму коронавірусу "Omicron".

ВООЗ радить утриматися від закордонних поїздок через новий штам коронавірусу

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