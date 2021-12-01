Бустерна доза вакцини дає високий рівень захисту від штаму "Омікрон" - BioNTech

У фармацевтичній компанії запевняють, що знають про велику кількість мутацій штаму "Омікрон".

Засновники компанії BioNTech запевнили, що вакцина забезпечує високий рівень захисту від нового штаму коронавірусу "Омікрон", особливо, наголошують, після бустерного щеплення. Також у компанії заявили, що не варто панікувати через цей новий COVID-штам.

Про це повідомляє телеканал Т24.

"Не варто боятися нового штаму Omicron. Немає причин для паніки. Ми знаємо про велику кількість мутацій. Ми знаємо, що вакцина має меншу дію на цей штам, але захищає від тяжкого перебігу хвороби", – сказав керівник компанії BioNTech Угур Шахін.

Вчені-розробники BioNTech зазначили, що вакцинація забезпечує захист на кількох рівнях: перший рівень – це антитіла, а другий – імунні клітини. "Ми впевнені, що після третьої дози вакцини захист досить високий", – сказав науковець.

Нагадаємо, одразу після появи нового штаму коронавірусу кілька великих фармацевтичних виробників заявили, що готуються оновити свої вакцини від коронавірусу через появу нового штаму "Омікрон". Деякі компанії готові оновити вакцину до кінця року.

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